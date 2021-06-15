Almanya, Litvanya'da ağır suçlamalar yöneltilen 4 askerini geri çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya, Litvanya'da ağır suçlamalar yöneltilen 4 askerini geri çekti

Almanya, Litvanya'da ağır suçlamalar yöneltilen 4 askerini geri çekti
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya, Litvanya'da bulunan ve aşırı sağcılık, Yahudi düşmanlığı ve ordu içinde cinsel saldırı gibi suçlamalar yöneltilen 4 askerini ülkeden çekme kararı aldı.

Almanya, Litvanya'da bulunan ve aşırı sağcılık, Yahudi düşmanlığı ve ordu içinde cinsel saldırı gibi suçlamalar yöneltilen 4 askerini ülkeden çekme kararı aldı.

Alman Haber Ajansının, Savunma Bakanlığı tarafından Federal Meclis Savunma komisyonuna gönderdiği savunmaya dayandırdığı haberde, Alman Silahlı Kuvvetlerinin NATO görevi kapsamında Litvanya'da bulunan 10 askerinden 4'nün çeşitli suçlamalar nedeniyle geri çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Litvanya'da Nisan ayında bir otelde düzenlenen partiye katılan bazı Alman askerlerin, aşırı sağcı ve Yahudi düşmanı içerikli şarkılar söyledikleri ve aynı akşam gerçekleşen bir cinsel saldırıya karıştıkları öne sürüldü.

Olayın 8 Haziran'da bir asker tarafından rapor edildiği ve askerler hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Almanya Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, askerlerin görevi kötüye kullandıkları iddialarına karşı sert önlemler aldıklarını duyurdu.

Söz konusu iddiaların her yönüyle araştırılarak ortaya çıkarılacağını belirten Karrenbauer, bu tür olayların asla kabul edilemeyeceğini ve sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte
Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Boris Johnson
Magazin Ezgi Mola Erkan Petekkaya Özge Özpirinçci Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya, Litvanya'da ağır suçlamalar yöneltilen 4 askerini geri çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 16:09:45. #1.14#

title