Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
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Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya vatandaşı 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

11.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:40
Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, vatandaşı 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği duyurdu.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Almanya vatandaşı YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi. 


Kaynak: DHA
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