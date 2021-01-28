Almanya Kuzey Ren Vestfalya'da "çifte vatandaşlık teklifi" Komisyona sevk edildi
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Almanya Kuzey Ren Vestfalya'da "çifte vatandaşlık teklifi" Komisyona sevk edildi

28.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:03
Almanya Kuzey Ren Vestfalya'da

Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV), Sosyal Demokrat Parti (SPD) grubunun Eyalet Meclisine sunduğu "çifte vatandaşlık teklifi" Komisyona gönderildi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV), Sosyal Demokrat Parti (SPD) grubunun Eyalet Meclisine sunduğu "çifte vatandaşlık teklifi" Komisyona gönderildi.

Bu kapsamda, ön çalışmaların mayısa kadar tamamlanması ve ardından teklifin Mecliste oylanması bekleniyor.

KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, bu önerinin, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Hür Demokratik Parti (FDP) tarafından reddedilme olasılığına karşı ve daha geniş bir kamuoyu desteği bulmak amacıyla çareyi Komisyona sevk etmekte bulduğunu, bu hakkın yıllardır bu ülkeye hizmet eden Türk vatandaşlarına mutlaka verilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'ya göçün 60. yılında Türk toplumu olarak ayrılıkları bir kenara bırakarak ve güçlerin birleştirilerek ortak hareket etmenin önemine dikkati çeken Gemici, şunları ifade etti:

"Buna göre, Komisyon, 'çifte vatandaşlık' konusunda uzmanların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşüne başvuracak, uyum komisyonundaki görüşmelerden sonra da konu Meclis gündemine taşınacak. Kamuya açık şekilde yapılacak bu görüşmelerle ve düzenlenecek kampanyalarla, CDU ve FDP milletvekillerinin kazanılması hedefleniyor."

Gemici, yasa teklifinin kabul edilmesinin, Almanya'ya Türk işçi göçünün 60. yılında ilk kuşaklara teşekkür etmenin yanı sıra bu ülkeye emek veren göçmenlerin, politik yaşama katılmalarının ve toplumla kaynaşmalarının önünü açacağını, yabancı düşmanlığının önüne set çekeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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