Almanya Kuzey Akım 2'den geri adım atmayacak
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Almanya Kuzey Akım 2'den geri adım atmayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Senatosunda, Rusya ile Almanya arasında devam eden Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırım kararının onaylanmasına rağmen projeden geri adım atmayacaklarını söyledi.

19.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:39
Almanya Kuzey Akım 2'den geri adım atmayacak

Başbakanı , ABD Senatosunda, ile Almanya arasında devam eden Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine yönelik yaptırım kararının onaylanmasına rağmen projeden geri adım atmayacaklarını söyledi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya ile Almanya arasında yapımı devam eden Kuzey Akım 2 projesine yönelik ABD Kongresi'nde alınan yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, projeden geri adım atma niyetleri olmadığını ancak karşı yaptırımların da yapılmayacağını belirterek, görüşmelerin yapılmasından başka bir seçenek görmediğini söyledi. Sınır ötesi yaptırım uygulamasını onaylamadıklarını söyleyen Merkel, bu yaptırımların etkili olmadığını, Kuzey Akım 2 projesinin ilerleyişine bakılacağını söyledi.


ABD, Türk Akım ve Kuzey Akım boru hatlarının Avrupa'yı Rus enerjisine bağımlı hale getireceğini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunuyor. ABD Senatosu, Salı günü Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak Kuzey Akım 2 boru hattı ve Türk Akım projelerine yaptırımları da içeren savunma bütçe tasarısını onaylamıştı.


Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmasının ardından yasalaşacak ve projelerde yer alan şirketlere yaptırımlar uygulanabilecek. - BERLİN

Kaynak: İHA
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