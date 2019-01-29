Almanya Kürtaj Reklamına Yasağı Esnetti

ALMANYA'da hükümetin bakanları arasında bir süredir yaşanan kürtaj reklamını yasaklayan yasa tartışmaları, uzlaşıyla sonuçlandı. Yeni düzenlemeye göre, kürtaj reklamı yasağı yürürlükte kalmaya devam edecek. Ancak doktorlar ve klinikler kamuoyunu örneğin internet siteleri üzerinden, kürtaj yaptıkları konusunda bilgilendirebilecek. Doktorlar ayrıca bu konuda bilgi veren diğer kurum ve kuruluşlara da yönlendirme yapabilecek.

Alman Tabipler Birliği de kürtaj uygulaması yapan doktorların bir listesini yayınlamakla yükümlü olacak. Listenin her ay güncellenmesi ve eyaletlerin sorumlu birimleri tarafından internette yayınlanması öngörülüyor.

22 YAŞ ALTINA BEDAVA Yeni düzenlemeye göre, 22 yaşın altındaki kadınların korunma amacıyla kullandıkları doğum kontrol haplarının masrafları sağlık sigortası tarafından karşılanacak. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuyla ilgili açıklamasında, bu uygulama ile genç kadınların istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda desteklenmesinin amaçlandığını söyledi. Adalet Bakanı Katarina Barley ise "Kadınların ihtiyaçları olması durumunda gerekli bilgilere ulaşabilmesini güvenceye aldık" diye konuştu.

Almanya'da federal hükümet kürtaj reklamı yasağını düzenleyen ceza hukukunun 219a sayılı maddesi nedeniyle uzun süredir tartışma yaşıyordu. Tartışma internet sayfasında kürtaj yaptığı bilgisini veren bir jinekoloğun para cezasına çarptırılması sonucu başlamıştı. Yeni düzenlemenin 6 Şubat'ta kabinenin onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.