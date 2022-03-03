Almanya Kupası'nda yarı finale çıkan 4 takım belli oldu

Almanya Kupası'nda çeyrek finalde rakiplerini yenen Union Berlin, Freiburg, Leipzig ve Hamburg yarı finale çıkan takımlar oldu.

Leipzig, Almanya Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Hannover 96'yı 4-0 yenerek yarı finalist oldu. Leipzig'in gollerini 17. ve 22. dakikalarda Christopher Nkunku, 67. dakikada Konrad Laimer ve 73. dakikada Andre Silva kaydetti.

Karlsruhe'yi Volkspark Stadı'nda konuk eden Hamburg da normal süresinde ve uzatmalarda 2-2 berabere tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 yenerek yarı finale yükseldi.

Günün diğer maçında ise Freiburg Vonovia Ruhr Stadı'nda Bochum'a konuk oldu.

Feiburg ekibi normal süresi 1-1 berabere biten maçta 120. dakikada Roland Sallai'nin topu filelere göndermesiyle karşılaşmadan 2-1 üstün ayrılarak ismini yarı finale yazdırdı.

Union Berlin de salı günü sahasında St. Pauli'yi 2-1 yenerek ilk yarı finalist olmuştu.

Almanya Kupası yarı final maçları 19-20 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.