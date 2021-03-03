Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund yarı finale yükseldi
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Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund yarı finale yükseldi

03.03.2021 01:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:28
Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund yarı finale yükseldi

Futbolda, Almanya Kupası çeyrek finalinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenen Borussia Dortmund yarı finale yükseldi.

Futbolda, Almanya Kupası çeyrek finalinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenen Borussia Dortmund yarı finale yükseldi.

Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçta ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda konuk ekip, 66. dakikada Jadon Sancho'nun topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Dortmund karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle Almanya Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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