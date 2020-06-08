Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart go'da !.. Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi sebebiyle ara verilen dünyaca ünlü futbol ligleri sahalara dönüyor, maçların heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında yaşanıyor.

Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi sebebiyle ara verilen dünyaca ünlü futbol ligleri sahalara dönüyor, maçların heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 78. Kanal S Sport olacak. Yayın programı ise şu şekilde: Yayın programı ise şu şekilde: -ALMANYA KUPASI YAYIN PROGRAMI9 HAZİRAN SALI 21.45 Saarbrücken - Leverkusen (SPOR SMART)10 HAZİRAN ÇARŞAMBA21.45 Bayern Munih - Frankfurt (SPOR SMART) -LA LIGA YAYIN PROGRAMI28.HAFTA11 HAZİRAN PERŞEMBE 23.00 Sevilla-Real Betis (SPOR SMART) 12 HAZİRAN CUMA 20: 30 Granada-Getafe (SPOR SMART)23.00 Valencia-Levante (SPOR SMART) 13 HAZİRAN CUMARTESİ 15.00 Espanyol-Alaves (SPOR SMART)18.00 Celta-Villarreal (SPOR SMART + YOUTUBE)20: 30 Leganes-Valladolid (SPOR SMART)23: 00 Mallorca-Barcelona (SPOR SMART) 14 HAZİRAN PAZAR 15: 00 A.Bilbao-A.Madrid (SPOR SMART)20: 30 R.Madrid-Eibar (SPOR SMART)23.00 R.Sociedad-Osasuna (SPOR SMART) D-Smart 78. Kanal S-Sport'ta yayınlanacak Bundesliga 1 ve 2 maçları ise şöyle;S-SPORT CANLI MAÇLARI12 HAZİRAN CUMA19.30 Dresden - Hamburg (BUNDESLIGA 2)13 HAZİRAN CUMARTESİ14.00 Nurnberg - G.Furth (BUNDESLIGA 2)16.30 Wolfsburg - Freiburg (BUNDESLIGA 1)14 HAZİRAN PAZAR 14.30 Karlsruhe - Stuttgart (BUNDESLIGA 2)

Kaynak: DHA