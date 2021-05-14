Almanya Kupası Borussia Dortmund'un
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Almanya Kupası Borussia Dortmund'un

Almanya Kupası Borussia Dortmund'un
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Almanya Kupası final maçında Red Bull Leipzig'i 4-1 mağlup eden Borussia Dortmund kupanın sahibi oldu.

Almanya Kupası final maçında Red Bull Leipzig'i 4-1 mağlup eden Borussia Dortmund kupanın sahibi oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hemen 5. dakikasında Jadon Sancho'nun golüyle öne geçen Dortmund, 28. dakikada Haaland ile farkı ikiye çıkardı. 45+1. dakikada ise Sancho bir kez daha ağları sarsarak skoru 3-0 yaptı ve devre sona erdi.

71. dakikada Leipzig Dani Olmo takımının ilk golünü atarak skoru 3-1 yaptı. 87. dakikada Borussia Dortmund'da bu kez Haaland ikinci golünü kaydederken, skor da 4-1'e geldi ve mücadele bu sonuçla bitti.

Borussia Dortmund 5. kez Almanya Kupası'nı kazanmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Almanya Kupası'nda zafer Borussia Dortmund'un
Almanya Kupası'nda zafer Borussia Dortmund'un
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