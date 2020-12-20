Almanya, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Almanya, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak

20.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:48
Almanya, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını belirtti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı yeni bir türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını belirtti.

Spahn, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gece yarısından itibaren İngiltere'den gelecek tüm uçuşlar yasaklandı. Yarın İngiltere ve Güney Afrika'dan girişleri bir düzenleme ile kısıtlayacağız." ifadesini kullandı.

Spahn, kararın Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde alındığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Gülben Ergen Defne Samyeli Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Çağdaş Atan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Kız Çocuk Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya, Kovid-19'un bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile hava yolu ulaşımını durduracak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 20:48:33. #1.15#
title