Almanya, Kovid-19'da yüksek riskli ülkeler kategorisini güncelledi
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Almanya, Kovid-19'da yüksek riskli ülkeler kategorisini güncelledi

Almanya, Kovid-19'da yüksek riskli ülkeler kategorisini güncelledi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda Türkiye, ABD ve İsrail'i yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı.

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda Türkiye, ABD ve İsrail'i yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İsrail, Kenya, Karadağ, Vietnam ve ABD yüksek riskli ülkeler kategorisine girdi.

Fransa'nın Güney Amerika'daki toprağı Guyana Adası da söz konusu kategoride değerlendirildi.

Türkiye'ye ilişkin değişiklik 17 Ağustos gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Almanya'ya bu ülkelerden girenler, aşı olduklarına veya Kovid-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinada kalacak.

Ancak Almanya'ya girişten itibaren 5 gün sonra negatif test ibraz edenler karantinadan çıkabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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