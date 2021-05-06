Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı

Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'nın, ABD yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğu bildirildi.

Almanya'nın, ABD yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğu bildirildi.

Alman hükümet sözcüsü, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, fikri mülkiyet haklarının korunmasının "yenilik kaynağı" olduğunu ve gelecekte böyle kalması gerektiğini belirtti.

Aşı üretiminde sınırlayıcı faktörün patentlerin değil, üretim ve yüksek kalite standartların olduğunu vurgulayan sözcü, "Biz Almanya olarak, Avrupa Birliği ve dünyada aşı üretim kapasitesinin artırılması için yoğun çaba harcıyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda karar alınmadığını belirtmişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, DTÖ'de gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.

Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken zengin Batılı ülkelerde plana karşı çıkan şirketlerin ve araştırmacıların sayısı oldukça fazla olması da dikkati çekiyor.

Bu arada, Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Bakan Çavuşoğlu'nun 'Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız' açıklaması sosyal medyada gündem yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" açıklaması sosyal medyada gündem yarattı
Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını vuran Liechtenstein Prensi zor durumda! Aktivistler peşini bırakmıyor
Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını vuran Liechtenstein Prensi zor durumda! Aktivistler peşini bırakmıyor
İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi! Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor
İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi! Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Ali Tandoğan Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 21:12:14. #1.15#

title