Almanya, koronavirüse karşı destek programını açıkladı
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek programları açıklayan ülkeler arasına Almanya da dahil oldu.
13.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:02
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek programları açıklayan ülkeler arasına Almanya da dahil oldu. Almanya Maliye Bakanı Scholz, şirketlere sınırsız kredi destekleri sunacaklarını, vergilerin erteleneceğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com