Almanya koronavirüs nedeniyle Fransa, İsviçre ve Avusturya ile sınırını kapatıyor
Almanya, koronavirüsü salgının giderek yayılması üzerine Fransa ile birlikte Avusturya ve İsviçre ile kara sınırını yolculara kapatmak için hazırlanıyor.
15.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:48
Almanya, koronavirüsü salgının giderek yayılması üzerine Fransa ile birlikte Avusturya ve İsviçre ile kara sınırını yolculara kapatmak için hazırlanıyor.
Fransız Haber Ajansı (AFP), Almanya'nın bu yasağının pazartesi sabahı yerel saat ile 08'den itibaren başlayacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com