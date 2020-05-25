Almanya, korona tedbirlerini 5 Temmuz'a kadar uzatmayı planlıyor Almanya'da hükümet korona virüs salgınına karşı maske takmayı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını 5 Temmuz'a kadar uzatmayı planlıyor.

Almanya'da hükümet korona virüs salgınına karşı maske takmayı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını 5 Temmuz'a kadar uzatmayı planlıyor.

Avrupa'da birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşetmeye başlarken, Almanya, ise tedbirleri uzatmayı planlıyor. Almanya'da hükümet salgının devam etmesi nedeni ile maske takmayı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını 5 Temmuz'a kadar uzatabilir. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada temas kısıtlamaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını herkes için bağlayıcı olacak şekilde 5 Temmuz tarihine kadar uzatmayı planladıklarını aktardı. Seibert, "Birlikte elde ettiğimiz ilerlemeleri tehlikeye atmak istemiyoruz" dedi.

Sözcü Seibert, eyalet temsilcileri ile yapılan görüşme hakkında bilgi verdi. Sözcü, görüşmede temel kurallarla ilgili ortak bir noktada anlaşma sağlamayı amaçladıklarını ifade ederken, bununla birlikte gevşetmeler konusunda bölgesel farklılıklar olabileceğini açıkladı.

Öte yandan, Almanya Başbakan Angela Merkel'in eyalet başkanları ve korona kabinesi ile yapacağı görüşmenin ardından Çarşamba günü açıklama yapması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA