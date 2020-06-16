Almanya korona ikaz uygulamasını tanıttı
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Almanya korona ikaz uygulamasını tanıttı

Almanya, korona ile mücadelede salgının kontrol altına alınması amacıyla korona ikaz uygulamasını tanıttı.

Almanya korona ikaz uygulamasını tanıttı
16.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:32

Almanya, korona ile mücadelede salgının kontrol altına alınması amacıyla korona ikaz uygulamasını tanıttı.

Almanya korona salgınına karşı "Corona Warn App" adlı akıllı cep telefonu uygulamasını bugün tanıttı. Akıllı telefonlar için geliştirilen "Korona uygulaması" tanıtım toplantısına Sağlık Bakanı Jens Spahn, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Devlet Bakanı Helge Braun, Federal Hükümet Digitalleşme Sorumlusu Dorothee Br, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lothar H. Wieler ve Alman Telekom AG Yönetim Kurulu Başkanı Thimotteus Höttges katıldı.

Berlin'de tanıtımı gerçekleştirilen korona ikaz uygulaması ile enfeksiyon zincirinin takip edilebilmesi, böylece salgının kontrol altına alınması hedefleniyor. Uygulamanın ne kadar çok kullanılırsa o denli başarı sağlanacağı açıklanan tanıtımda, uygulama sayesinde Almanların hem kendisini hem de başkalarını koruma fırsatı bulacağı ifade edildi. Korona ikaz uygulamasının salgın konusunda alınan önlemlerin bir parçası olduğu vurgulanan tanıtım sırasında önlemler noktasında teknolojiden istifada edildiği belirtildi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn korona uygulamasının salgının yaygınlaşmaması için önemli bir görevi yerine getireceğini söyledi. Uygulamanın 20 milyon Euro'ya mal olduğunu ifade eden Bakan Spahn, uygulamanın en önemli özelliğinin salgının bulaştığı bir kişinin yakınında olduğunu bildirmesi olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht, uygulamanın 16 yaşından küçük çocukların akıllı telefonlarına indirilmesi için ailelerin onay vermesi gerektiğini istedi. Federal Hükümet Dijitalleşme Sorumlusu Dorothee Br uygulamanın başarılı olabilmesi için akıllı telefon kullananların yüzde 60'ının uygulamayı indirip kullanması halinde sistemin başarılı olacağını söyledi. Devlet Bakanı Helge Braun ise, uygulamanın bir mecburiyet olmadığını ancak salgınla alakalı önemli bir adım olduğunu belirterek var olan bir tehlikeden herkesin haberdar olması ve kendini çevresini koruması noktasında önemli bir görev olduğunu belirtti. Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, uygulamayı "çok kullanışlı bir araç" olarak nitelendirerek, enfeksiyon zincirlerini tanımlamayı kolaylaştıracağını ifade etti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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