Almanya Koalisyon Anlaşmasında Türkiye İddiası
Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında Türkiye şartları yerine getirinceye kadar AB üyelik sürecinin durdurulması önerildiği iddia edildi.
Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında Türkiye şartları yerine getirinceye kadar AB üyelik sürecinin durdurulması önerildiği iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com