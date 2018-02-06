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Almanya Koalisyon Anlaşmasında Türkiye İddiası

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında Türkiye şartları yerine getirinceye kadar AB üyelik sürecinin durdurulması önerildiği iddia edildi.

Almanya Koalisyon Anlaşmasında Türkiye İddiası

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında Türkiye şartları yerine getirinceye kadar AB üyelik sürecinin durdurulması önerildiği iddia edildi.

Kaynak: Dunya.com

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