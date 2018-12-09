Almanya Kaosa Uyanacak

ALMANYA'da ücret zammı talebinde işvenle uzlaşma sağlayamayan tren çalışanları, bu sabah uyarı grevine gideceklerini duyurdu. Demiryollarının grevi salıya erteleme talebi de reddedildi. Sabah saat 05.00 ile 09.00 arasında tren seferleri yapılamayacak. Grevler banliyö trenlerini de kapsayacak. Noel öncesi başlayan uyarı grevlerinin anlaşma sağlanamazsa Noel tatilinde hayatı felç etmesinden korkuluyor.

MASAYI TERK ETTİLER

Demiryolu çalışanları sendikası (EVG), iki aydır işverenle ücret zammı üzerine yürüttükleri görüşmelerden sonuç alamayınca cumartesi günü yapılan toplu sözleşme masasını terk ederek uyarı grevine gideceklerini açıkladı. Sendikanın yüzde 7 zam talebine karşı yüzde 5.1 zam ve bir kereye mahsus 500 euro öneren Demiryolları, sendikayı gereksiz yere çatışmayı seçmekle suçladı.