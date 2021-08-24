Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor
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Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor

Almanya Kabil'deki havalimanı için Türkiye ve ABD ile görüşüyor
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil Havalimanı'nın sivil havacılık faaliyetiyle askeri tahliye operasyonlarına devam edebilmesi için Türkiye ve ABD ile görüştüklerini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kabil Havalimanı'nın sivil havacılık faaliyetiyle askeri tahliye operasyonlarına devam edebilmesi için Türkiye ve ABD ile görüştüklerini söyledi.

Maas Berlin'de yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı'nın ABD askerlerinin çekileceği tarih olan 31 Ağustos'tan sonra da faaliyetlerine devam etmesinin önemine dikkati çekerek, "ABD, Türkiye ve diğer ülkelerle Kabil Havalimanı'nın faaliyetlerine devam etmesi konusunda görüşme halindeyiz. Bu konu aynı zamanda ABD güçlerinin çekilmesinden Taliban ile görüşmeleri de gerektiriyor." dedi.

Pakistan, Hindistan, Tacikistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile görüştüğüne dikkati çeken Maas, "Bu ülkelere geçebilen yerel personele daha çabuk ve kolay vize vereceğiz. Listelerimizde yer alan tüm yerel çalışanlar ve diğer tehlike altındaki kişiler için ikamet hakkı koşullarını oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Maas, İslamabad, Yeni Delhi, Taşkent'teki vize bölümlerinin kapasitelerini artıracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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