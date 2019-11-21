Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor
Haberler » Dünya » Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor - Haber

Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor

Almanya, yurt dışından 'ithal imam' yerine camilerde istihdam edilmek üzere kendi din görevlilerini yetiştirmek için kolları sıvadı

21.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:04
Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor

, yurt dışından "ithal imam" yerine camilerde istihdam edilmek üzere kendi din görevlilerini yetiştirmeye hazırlanıyor.


Bu kapsamda Alman hükümetinin uzun süredir üzerinde durduğu fikir, Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nezdinde pilot proje olarak hayata geçirilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et