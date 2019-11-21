Almanya, 'ithal imam' yerine kendi din görevlilerini yetiştirmek için harekete geçiyor
Almanya, yurt dışından 'ithal imam' yerine camilerde istihdam edilmek üzere kendi din görevlilerini yetiştirmek için kolları sıvadı
21.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:04
Almanya, yurt dışından "ithal imam" yerine camilerde istihdam edilmek üzere kendi din görevlilerini yetiştirmeye hazırlanıyor.
Bu kapsamda Alman hükümetinin uzun süredir üzerinde durduğu fikir, Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nezdinde pilot proje olarak hayata geçirilecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com