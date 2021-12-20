Almanya, İtalya ile ilişkilerini ortak eylem planıyla güçlendirmek istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın İtalya ile ilişkilerini ortak bir eylem planıyla güçlendirmek istediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, göreve gelmesinden kısa süre sonra ziyarette bulunduğu Fransa, Belçika ve Polonya'nın ardından İtalya'yı ziyaret etti. Scholz, başkent Roma'da İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmenin ardından Draghi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Scholz, "Almanya ve İtalya ortak bir eylem planı ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor. Gerçek şu ki şimdi bunu yapmaya karar verdik" dedi.

İki hükümetin aralarında kesin anlaşmalar yaparak daha yakın çalışmak istediklerini dile getiren Scholz, bunun ileriye dönük büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Daha temkinli bir açıklama yapan Draghi ise, bu işbirliğinin henüz erken aşamada olduğunu belirterek, "Üç gün önce bundan hiç bahsedilmedi" ifadelerini kullandı. Draghi, öncelikle her iki ülkenin sorumlu bakanlıklarının işbirliği yapmanın yollarını bulması gerektiğin dile getirdi.

Eylem planının yakın zamanda İtalya ve Fransa arasında iki devletin ekonomi, güvenlik ve göç politikası gibi konularda birlikte daha yakın çalışması amacıyla imzaladıkları "Quirinal Antlaşması"nın bir benzeri olması bekleniyor.

(Mahmut Tosun/İHA)