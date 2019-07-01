Almanya-İtalya arasında 'Rackete' krizi

ALMANYA ile İtalya, Akdeniz'de boğulmak üzere olan mültecileri kurtarma girişimi üzerine karşı karşıya geldi. Gemisinde, Libya sularından aldığı 40 mülteci bulunan Alman 'Sea Watch 3' yardım örgütünün 31 yaşındaki kadın kaptanı Carola Rackete, iki hafta Akdeniz açıklarında bekledi. İtalya'nın Sicilya'daki Lampedusa Adası sularında bekleyen Rackete, mülteciler için bir çözüm bulunmasını istedi. Ancak iki hafta boyunca bir uzlaşma sağlanamadı. Rackete de mültecilerin gemiden kendilerini denize atacağı tehlikesi üzerine, İtalyan'ın izin vermemesine rağmen cumartesi günü Lampedusa Limanı'na giriş yaptı.

İtalyan polisi Sea Watch 3 gemisine el koydu ve kaptanı Carola Rackete'yi gözaltına aldı. Aşırı sağcı İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Alman kadın kaptanı "Cani" olarak suçladı. Geminin kaptanı Carola Rackete, pazartesi hakim karşısına çıkarılmak üzere bir İtalyan gemisiyle Lampedusa Adası'ndan Sicilya'daki Agrigent kentine getirildi. Rackete, yasa dışı göçe yardım, karasuları hukukuna riayet etmemek ve devlet otoritesine karşı gelmekle suçlanıyor.

ALMANYA'DAN SERT TEPKİ

Rackete'nin suçlu olarak gözaltına alınmasına ilk tepkiyi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas gösterdi. Hayat kurtarmanın insani bir görev olduğunu belirten Maas, kaptanın serbest bırakılmasını istedi. Tartışmaya Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in de katılmasıyla iki ülkenin arası iyice gerildi. Steinmeier, kaptanı "Cani" diye niteleyen İtalya İçişleri Bakanı Salvini'nin sözlerine atfen, "İtalya herhangi bir devlet değil. İtalya, Avrupa'nın göbeğinde, AB'nin kurucu üyesi bir devlet. İtalya gibi bir ülkeden böyle durumlarda daha farklı davranması beklenir. İnsan hayatı kurtaran cani olamaz" dedi.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini ise yanıt vermekte gecikmedi ve Akdeniz'de hayat kurtaranları, "Onların maskesi düştü. Onlar birer cani" diyerek geri adım atmadı.

BAĞIŞLAR 1 MİLYON EURO'YU GEÇTİ

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller ise iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesi üzerine AB'yi acil tavır almaya çağırdı. Müller, Alman kadın kaptanın derhal serbest bırakılması için, "Brüksel'den sinyal bekliyoruz. Akdeniz'de bu yıl 600 insan boğularak öldü" dedi. Yargılanmak üzere gözaltına alınan Alman kadın kaptan Carola Rackete için yardım kampanyasında toplanan bağışlar da 1 milyon Euro'yu geçti. 'Sea Watch' yardım örgütü paranın bir miktarının mahkeme masrafları için kullanılacağını açıkladı.