Almanya İstanbul Başkonsolosu Regenbrecht Trakya Üniversitesini ziyaret etti

Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesini (TÜ) ziyaret etti.

Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesini (TÜ) ziyaret etti.

Başkonsolos Regenbrecht, ziyarette yaptığı konuşmada, Almanya ve Türkiye arasında bir köprü vazifesi görmeyi hedeflediğini söyledi.

Trakya Üniversitesinin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi alan Regenbrecht, TÜ ile ortak çalışmalar yapacaklarını aktardı.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde 44 Alman vatandaşı öğrencimiz eğitim almaktadır. Eğitim Fakültesinde Almanca Öğretmenliği, Edebiyat Fakültesinde de Almanca Mütercim Tercümanlık bölümleri ile eğitim vermekteyiz. Ayrıca müdürü olduğum Devlet Konservatuvarı organizasyonu ile ünlü Alman bestekar ve müzisyen Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum gününü tam 9 saat süren ve Türkiye'de tek olan sempozyum ile kutladık. Trakya Üniversitesi kurumsal anlayış açısından yeni iş birliklerine her daim açıktır. İşbirliklerimizi ve etki alanımızı Almanya ile genişletmeye hazırız."

Ziyarette iki heyet arasında, Kasım 2021'de açılması planlanan ve Türkiye'den Almanya'ya gerçekleştirilen göç anlaşmasının 60. yılına ithaf edilen Göç Sergisi ve Almanca eğitiminde yaşanan durağanlaşmayı durdurmak adına yapılması planlanan ortak çalışmalar da görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin