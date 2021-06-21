Almanya İstanbul Başkonsolosu Regenbrecht, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, Başkonsolos Regenbrecht ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Canalp, Regenbrecht'e ziyaretin anısına Edirnekari bezemeli Selimiye Camisi'nin işlendiği çini tablo hediye etti.

Regenbrecht ve beraberindekiler Edirne temasları kapsamında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar