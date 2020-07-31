Almanya, İspanya'nın 3 bölgesini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
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Almanya, İspanya'nın 3 bölgesini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Almanya, İspanya'nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Almanya, İspanya'nın 3 bölgesini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
31.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:14

Almanya, İspanya'nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) riskli bölgeler listesini güncelledi.

İspanya'da Kovid-19 vakaları artan Katalonya, Aragon ve Navarra bölgeleri bu listeye eklendi.

Listede ayrıca, ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Katalonya, Aragon ve Navarra bölgeleri için Kovid-19 sebebiyle seyahat uyarısında bulundu.

Almanya 21 Haziran'da İspanya geneli için seyahat uyarısını kaldırmıştı.

Kaynak: AA

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