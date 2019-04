Almanya İslam Konseyi: Müslümanlara Karşı Irkçılık Arttı

Almanya İslam Konseyi'nce (ISLAMRAT) hazırlanan çalışmada, ülkedeki Müslümanlara ve İslam kurumlarına yönelik ayrımcı yaklaşım ve şiddetin hızla arttığı vurgulandı.

Almanya Köln merkezli ISLAMRAT, ülkedeki çeşitli araştırma ve raporlardan derlediği 'Müslümanlara Karşı Irkçılık ve Ayrımcılık' başlıklı analizinde, İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda politikacıların acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Almanya İslam Konseyi'nin Almanca analiz raporunda, ülkedeki yaklaşık her üç kişiden birinin İslam'ın Almanya'ya ait olmadığı görüşünü gösteren anket sonuçları da yer alıyor.

Almanya'da Müslümanlara ve İslami kurumlara yönelik ayrımcılık ve şiddetin hızla arttığına dikkat çekilen analizde, denk formasyona sahip olunmasına rağmen Müslümanların akranlarına göre istihdam alanında da ciddi farklı muamelelerle karşılaştıkları, ayrımcılığa uğradıkları belirtiliyor.

Almanya İslam Konseyi'nin analiz raporunda, başörtüsü tartışmaları ve İslami kurumların daha fazla fiziki saldırıya uğradıkları ve bunların Müslümanların günlük hayatlarına doğrudan etki ettiği; okul ve işyerlerinde ayrımcılık ve ırkçılığın da tırmandığı belirtildi.

"İSLAM KARŞITLIĞI ALMANYA'DA HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA ARTIYOR"

ISLAMRAT analiz raporunda, Almanya'da geçtiğimiz yıl yapılan ve açıklandığında 'İslam ve Müslümanlar' tartışmalarını yoğunlaştıran, 'Otoriterizm Çalışması' da yer alıyor.

Otoriterizm Çalışması'nda Müslüman nüfusun Almanya'da artışının endişe verici düzeyde olduğu; ankete katılanların yüzde 44,1'inin Almanya'ya 'Müslüman' göçlerinin yasaklanmasını istedikleri ve yerlilerin ülkedeki Müslümanlar yüzünden kendilerini yabancı hissettikleri sonuçlarına varıldığı belirtilmişti.

Kurumunun analiz raporuyla ilgili bir değerlendirme yapan ISLAMRAT Başkanı Burhan Kesici, "Her fırsatta belirttiğimiz gibi, Almanya'da Müslümanlara ve kurumlarımıza yönelik ayrımcılık, her türlü şiddet ve saldırılar artıyor. Bu Müslüman ve İslam karşıtlığı yani net ifadeyle ırkçılık, Almanya'da her geçen gün biraz daha artıyor" dedi.

Kesici, "İkiz Kulelere saldırıların yapıldığı 11 Eylül'den sonra biz ve değerlerimize karşı her türlü saldırıların alenileşmesi endişe verici. Müslümanlar her yerde hakarete uğruyor, taciz ediliyor, fiziksel saldırıya maruz kalıyor" dedi ve siyasetçilere 'İslam, Müslüman ve göçmen düşmanlığına karşı' daha etkili önlemler geliştirmeleri çağrısında bulundu. - Ceylan

Kaynak: DHA