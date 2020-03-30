Almanya İslam Konseyi Başkanı: "Camilerin maddi desteğe ihtiyacı var" Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinden etkilenen cami derneklerinin maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinden etkilenen cami derneklerinin maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kesici, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin salgının yayılmasını engellemek için aldığı kararları desteklediklerini dile getirdi.

Bu tedbirler kapsamında camilerde toplanılmasının da yasaklandığını anımsatan Kesici, "Bu tür kısıtlamalar cami derneklerini çok etkiledi. Gelecek haftalar ve aylarda ayakta kalabilmeleri için maddi desteğe ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Kesici, IR'ye bağlı camilerin, üyelerden alınan aidatlar ve camiye gelenlerin verdiği bağışlar dışında başka gelir kaynağının bulunmadığını hatırlattı.

Cami derneklerini maddi açıdan korumak için federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin önlem almasını isteyen Kesici, cami derneklerinin toplumun birlikteliği için paha biçilemez katkı sunduklarını vurguladı.

Kesici, "misafir işçilerin" çabaları ve kaynaklarıyla oluşturulan cami derneklerinin bu zor dönemde yalnız bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA