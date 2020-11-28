Almanya: İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız
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Almanya: İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız

28.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:42
Almanya: İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız

Almanya'nın, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından bu ülkeden gelen haberlerden kaygılı olduğu belirtildi.

Almanya'nın, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından bu ülkeden gelen haberlerden kaygılı olduğu belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, ülke medyasına yaptığı açıklamada, Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından temkinli olunması çağrısında bulundu.

Sözcü, gerilime hiç ihtiyaç duyulmadığı bir dönemde Farihzade'nin öldürülmesinin bölgedeki tansiyonu tekrar artıracağını kaydetti.

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"İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız." ifadesini kullanan sözcü, tüm tarafları gerilimin daha da artmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet etti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani suikasta cevap verileceğini söylemişti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

Ruhani, suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı İsrail'i tehdit etmişti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, Tel Aviv yönetimini tehdit etmişti.

Selami, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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