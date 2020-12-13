Almanya, İran'da muhalif gazeteci Zem'in idam edilmesini kınadı
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Almanya, İran'da muhalif gazeteci Zem'in idam edilmesini kınadı

13.12.2020 02:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 02:28
Almanya, İran'da muhalif gazeteci Zem'in idam edilmesini kınadı

Almanya, İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezasının infaz edilmesini kınadı.

Almanya, İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezasının infaz edilmesini kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, İran'da Zem'in idam cezasının infaz edilmesinden dehşete düştüğü belirtilerek gazetecinin yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Mahkumiyete giden koşullar, özellikle de öncesinde ülke dışındaki kaçırılma olayı karşısında şoke olduk." denildi.

Alman hükümetinin ölüm cezasını zalimce ve insanlık dışı bir ceza biçimi olarak gördüğü ve bunu her koşulda reddettiği aktarılan açıklamada, "İran'ı, halkının ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermeye, tüm siyasi tutukluları serbest bırakmaya ve başka idam cezalarını vermemeye veya infaz etmemeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, gazeteci Zem'in, Devrim Mahkemesinin verdiği kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından dün sabah idam edildiği belirtilmişti.

Zem'in "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle Ekim 2019'da gözaltına alındığı ve İran'a getirildiği açıklanmıştı.

Devrim Mahkemesi, haziran ayında, Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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