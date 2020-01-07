Almanya Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e çekecek
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Almanya Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e çekecek

Almanya Irak'ta konuşlanmış Alman askerlerinin bir kısmının bölgedeki gerilim nedeniyle geri çekilerek Ürdün'le Kuveyt'e aktarılacağını bildirdi.

07.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:45
Almanya Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e çekecek

'ta konuşlanmış Alman askerlerinin bir kısmının bölgedeki gerilim nedeniyle geri çekilerek 'le 'e aktarılacağını bildirdi.


Alman Savunma Bakanlığından salı günü gelen açıklamada Bağdat ve Taji'deki yaklaşık 30 kadar askerden oluşan Alman birliğinin sayısının "geçici olarak azaltılacağı" belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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