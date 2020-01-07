Almanya Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e çekecek

07.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:45

Almanya Irak'ta konuşlanmış Alman askerlerinin bir kısmının bölgedeki gerilim nedeniyle geri çekilerek Ürdün'le Kuveyt'e aktarılacağını bildirdi.



Alman Savunma Bakanlığından salı günü gelen açıklamada Bağdat ve Taji'deki yaklaşık 30 kadar askerden oluşan Alman birliğinin sayısının "geçici olarak azaltılacağı" belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle