Almanya, Irak güçlerini eğitmeye devam edecek Almanya Başbakanı Angela Merkel, ekonomik kriz içindeki Irak'a mali destek vermeye hazır olduklarını ve Irak güvenlik güçlerinin eğitimini sürdüreceklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ekonomik kriz içindeki Irak'a mali destek vermeye hazır olduklarını ve Irak güvenlik güçlerinin eğitimini sürdüreceklerini belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin yazılı açıklamasına göre, Başbakan Mustafa el-Kazımi, Merkel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Irak'a mali ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Merkel, terör örgütü DEAŞ'ın tamamen yenilmesine katkı sunmak için ülke güvenlik güçlerine eğitim vermeye de devam edeceklerini aktardı.

Merkel, Irak Başbakanı Kazımi'ye Almanya'yı ziyaret etmesi için davette de bulundu.

Görüşmede, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ile iş birliği alanlarını güçlendirmek istediklerini belirten Kazımi de Alman hükümetinin Irak güvenlik güçlerinin askeri eğitimi konusundaki çabasından övgüyle söz etti.

Irak, petrol fiyatlarının da düşmesi nedeniyle ciddi ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyor.

Irak Başbakanı, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde zaman zaman saldırılar düzenleyen DEAŞ'ı tamamen yenmek için askeri operasyonlar başlatacaklarını duyurmuştu.

Almanya, ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ'a karşı koalisyon içinde yer alıyor.

Kaynak: AA