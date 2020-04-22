Almanya insan üzerinde Covid-19 aşısı deneyine onay verdi İngiltere ve ABD'nin ardından Almanya da koronavirüs aşısı testlerinde insan deneylerine geçiş için onay verdi.

İngiltere ve ABD'nin ardından Almanya da koronavirüs aşısı testlerinde insan deneylerine geçiş için onay verdi.

Almanların ilk insan testleri olacak olan formül dünyada bu onayı alan dördüncü aşı oldu. Haber dünyada heyecanla karşılanırken salgından en büyük zararı gören ülkelerden de 'olumlu' tepkiler geldi. Euronews.com'da Görüntüle