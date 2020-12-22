Almanya, İngiltere ve Güney Afrika'ya seyahat yasağını 6 Ocak'a kadar uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Almanya, İngiltere ve Güney Afrika'ya seyahat yasağını 6 Ocak'a kadar uzattı

22.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:21
Almanya, İngiltere ve Güney Afrika'ya seyahat yasağını 6 Ocak'a kadar uzattı

Almanya, İngiltere ve Güney Afrika'ya yönelik seyahat yasağını 6 Ocak'a kadar uzattı.

Almanya, İngiltere ve Güney Afrika'ya yönelik seyahat yasağını 6 Ocak'a kadar uzattı.

İngiltere'nin korona mutasyon virüsün bulaşma hızının daha yüksek olduğunu açıklamasının ardından Avrupa Birliği ülkelerindeki endişe giderek artıyor. İngiltere'nin açıklamasının ardından başta Almanya olmak üzere birçok ülke İngiltere'ye yapılan tüm uçuşları durdurdu. İngiltere'den uçakla gelen yolcuların Almanya'ya girişine izin verilmezken, Alman hükümeti İngiltere ve Güney Afrika'ya yönelik seyahat yasağını 6 Ocak'a kadar uzattığını duyurdu.

Federal hükümet yasağın 22 Aralık gecesi başlayacağını, 6 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağını bildirerek yasağın uzatılıp uzatılmamasının İngiltere ve Güney Afrika'daki salgın vakalarının seyrine göre yeniden gözden geçirileceğini aktardı.

Yasak kapsamında demir yolu, kara yolu, hava yolu ve deniz yolu ile İngiltere ve Güney Afrika'dan yolcu girişine izin verilmeyecek. 1 Ocak itibariyle İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan Almanya'da oturumu bulunan ve Alman vatandaşlarının olanlarının negatif testi olmaları halinde Almanya'ya giriş izni verilecek. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Merve Dizdar Şevket Çoruh Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya, İngiltere ve Güney Afrika'ya seyahat yasağını 6 Ocak'a kadar uzattı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:24:50. #1.15#
title