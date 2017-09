Almanya ile Yaşanan Silah Satışı Gerilimine İlişkin Konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye'ye silah satışına ilişkin sözleriyle ilgili, "Merkel'in yaklaşımını doğru buluyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Resmi Konut'taki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Türkiye'ye silah satışı hakkındaki sözlerine yanıt veren Çavuşoğlu, "Bir atasözü var; 'Kötü komşu ev sahibi yapar' diye. Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı, helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiçbir zaman çaresiz değildir" şeklinde konuştu.



"MERKEL'İN YAKLAŞIMINI DOĞRU BULUYORUZ"



Almanya Başbakanı Merkel'in "Türkiye'ye silah satışı tamamen durdurulmamalı" sözlerini de değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Merkel'in yaklaşımını doğru buluyoruz. Daha olgun buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir. Seçimler geçer, dostluk kalıcıdır. Daha sonra gerçeklerle yüz yüze kalacağız. Dolayısıyla Almanya'nın bu süreci kendi mantalitesinde ve Türkiye'ye bakışında en az hasarla atlatmasını temenni ederiz. İleriki süreçte de ilişkilerimizi tekrar eski günlerine döndürmek için yeni kurulan hükümetle birlikte adım atacağımızı umuyoruz."



(İHA)