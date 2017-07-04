Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Almanya ile Avrupa Birliği'ni güçlendirmek için gayret edeceğiz" dedi. Ulusal Meclis ile Senato'nun Birleşim Kongresi'nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 yıl içinde izleyeceği siyasetle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransa'da olduğu gibi Avrupa Birliği (AB) için de bazı reformların kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Macron, "Reform yapmakta kararlıyız" dedi.



Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande'ın çalışmalarını başarısız bulduğunu söyleyen Macron, son 10 yılda ülke için yapılan kayda değir bir icraatın olmadığını ifade etti. Macron, Fransa ve Avrupa'nın son yıllarda başının terörle dertte olduğunu belirttiği konuşmasında radikal terör örgütleri başta olmak üzere Fransa'nın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ülkede ciddi bir şekilde stratejik ve yönetimsel yenilenmenin yapılacağını söyleyen Macron, AB'nin son yıllarda zayıflamış olduğuna dikkat çekerek, "Almanya ile Avrupa Birliği'ni güçlendirmek için gayret edeceğiz" dedi.



Macron, medyayı da eleştirerek, medyanın siyasilerin skandallarını araştırıp öne çıkarmayı gaye edinmiş bir tutum sergilediğini, bunun normal bir şey olmadığını, buna son verilmesi gerektiğini dile getirdi.



Ülkedeki mevcut milletvekili ve senatör sayısında da reform yapılacağını belirten Macron, Ulusal Meclis'teki 577 olan milletvekili sayısı ile 348 olan Senato'daki sandalye sayının üçte bir oranında düşürülmesinde kararlı olduğunu söyledi. Macron, ülkedeki toplumu ilgilendiren sorunlar başta olmak üzere terörizm gibi önemli konularda çıkarılan yasaların yürürlüğe konulduktan sonraki durumu incelenip 2 yıllık süredeki işleyişine göre yeniden değerlendirileceğini belirtti. Fransa'da ilticacılara yönelik izlenen politikaya da değinen Macron, iltica yasalarının daha insani bir biçimde yeniden ihtiyaca göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti.



Ülkedeki işsiz sayısının artışını da yanlış politikalara bağlayan Macron, milyonlarca kişinin işsiz olduğunu ve sosyal yardımla geçindiğini, kişilerin yardıma muhtaç bırakılmasının da uygulanan sistemden kaynaklandığını belirterek,, bu sisteme çeki düzen verilerek yardıma muhtaç kişilerin durumunun düzeltileceği müjdesini verdi.



(Tansu Sarıtaylı /İHA)