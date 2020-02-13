Almanya iklim krizi sebebiyle göç edenleri 'mülteci statüsü' ile kabul etmeyecek
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Almanya iklim krizi sebebiyle göç edenleri 'mülteci statüsü' ile kabul etmeyecek

Berlin hükümeti Almanya'nın iklim değişikliği sebebiyle ülkeye iltica eden kişilerin başvurusunu kabul etmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Federal hükümetimiz iklim şartlarından kaçarak sığınma başvurusu yapan kişilerin iltica talebini kabul etmeyecek." denildi

13.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:02
Almanya iklim krizi sebebiyle göç edenleri 'mülteci statüsü' ile kabul etmeyecek

Almanya hükümeti, iklim değişikliği sebebiyle ülkeye iltica eden kişilerin başvurusunu kabul etmeyeceğini duyurdu.


Kabineden yapılan açıklamada, "Federal hükümetimiz iklim şartlarından kaçarak sığınma başvurusu yapan kişilerin iltica talebini kabul etmeyecek. Konuyla ilgili yasalar üzerinde de bir değişiklik söz konusu değil." ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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