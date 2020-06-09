Almanya ihracatında rekor düşüş Alman ekonomisinin belkemiği ihracatta koronavirüs önlemleri nedeniyle son 70 yılın en büyük düşüşü kaydedildi.

Alman ekonomisinin belkemiği ihracatta koronavirüs önlemleri nedeniyle son 70 yılın en büyük düşüşü kaydedildi. Almanya'nın ihracatı Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,1 oranında geriledi.Almanya'nın ihracatı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre Nisan ayında toplam ihracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 oranında azalarak, 75,7 milyar euro seviyesine indi. Bu rakam, Alman dış ticareti ile ilgili istatistik tutulmaya başlanan 1950 yılından bu yana en büyük düşüşe tekabül ediyor. Nisan ayı rakamları, Mart ayı ile kıyaslandığında da ihracattaki azalmanın yüzde 24 seviyesinde olduğu ortaya çıkıyor.

İhracattaki bu düşüşün ana nedenleri olarak, sınırların kapanması sonucu Avrupa iç pazarındaki aşırı durgunluk, küresel ticaret ve seyahat kısıtlamaları ve gerek deniz gerekse hava taşımacılığında yaşanan aksaklıklar gösteriliyor. İstatistik Dairesi, Almanya'nın söz konusu sebeplerden dolayı ithalatta da, geçen yılın aynı dönemine göre Nisan ayında yüzde 21,6 azalma yaşadığını ve ithalat hacminin 72,2 milyar euroya gerilediğini bildirdi. Almanya'nın ihracatındaki düşüşün boyutu, ticaret ortağı ülkelere ve bölgelere göre değişiyor. Buna göre Çin'e yönelik ihracatta yüzde 12,6 ile nispeten az bir düşüş yaşanırken Fransa'ya yapılan ihracat yüzde 48,3, İtalya'ya yüzde 40,1 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yüzde 35,8 oranında azaldı.

"Made in Germany"e talep azalacak

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) tahminlerine göre Almanya'nın ihracatı yıl sonu itibarıyla, 2019'a oranla yüzde 15 civarında azalacak. Alman Sanayicileri Federal Birliği (BDI) de bu tahmine katılarak, ülkeden dışarıya ihraç edilen mal ve hizmetlerin yıl sonunda yüzde 15 azalacağı öngörüsünde bulundu.

BDI ayrıca, ticaret ortağı ülkelerin tamamına yakınında ekonomik büyümenin büyük bir darbe alacağından yola çıkıldığı için "Made in Germany" ürünlere yönelik talebin de hissedilir ölçüde azalacağı tahmininde bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) yapılan açıklamada da, koronavirüs salgınının gidişatına bağlı olarak küresel ticaret hacminde bu yıl yüzde 13 ile yüzde 32 arasında bir düşüş yaşanmasının beklendiği duyuruldu. Dünya ticareti, uluslararası ticaret anlaşmazlıkları ve küresel konjonktürdeki durgunluk nedeniyle 2019 yılında da iyi bir yıl geçirmemişti.

dpa / ET,BK

(c) Deutsche Welle Türkçe