HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Almanya ihracatında rekor düşüş

Alman ekonomisinin belkemiği ihracatta koronavirüs önlemleri nedeniyle son 70 yılın en büyük düşüşü kaydedildi.

Almanya ihracatında rekor düşüş
09.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32

Alman ekonomisinin belkemiği ihracatta koronavirüs önlemleri nedeniyle son 70 yılın en büyük düşüşü kaydedildi. Almanya'nın ihracatı Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,1 oranında geriledi.Almanya'nın ihracatı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında tarihinin en büyük düşüşünü yaşadı. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre Nisan ayında toplam ihracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 oranında azalarak, 75,7 milyar euro seviyesine indi. Bu rakam, Alman dış ticareti ile ilgili istatistik tutulmaya başlanan 1950 yılından bu yana en büyük düşüşe tekabül ediyor. Nisan ayı rakamları, Mart ayı ile kıyaslandığında da ihracattaki azalmanın yüzde 24 seviyesinde olduğu ortaya çıkıyor.

İhracattaki bu düşüşün ana nedenleri olarak, sınırların kapanması sonucu Avrupa iç pazarındaki aşırı durgunluk, küresel ticaret ve seyahat kısıtlamaları ve gerek deniz gerekse hava taşımacılığında yaşanan aksaklıklar gösteriliyor. İstatistik Dairesi, Almanya'nın söz konusu sebeplerden dolayı ithalatta da, geçen yılın aynı dönemine göre Nisan ayında yüzde 21,6 azalma yaşadığını ve ithalat hacminin 72,2 milyar euroya gerilediğini bildirdi. Almanya'nın ihracatındaki düşüşün boyutu, ticaret ortağı ülkelere ve bölgelere göre değişiyor. Buna göre Çin'e yönelik ihracatta yüzde 12,6 ile nispeten az bir düşüş yaşanırken Fransa'ya yapılan ihracat yüzde 48,3, İtalya'ya yüzde 40,1 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yüzde 35,8 oranında azaldı.

"Made in Germany"e talep azalacak

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) tahminlerine göre Almanya'nın ihracatı yıl sonu itibarıyla, 2019'a oranla yüzde 15 civarında azalacak. Alman Sanayicileri Federal Birliği (BDI) de bu tahmine katılarak, ülkeden dışarıya ihraç edilen mal ve hizmetlerin yıl sonunda yüzde 15 azalacağı öngörüsünde bulundu.

BDI ayrıca, ticaret ortağı ülkelerin tamamına yakınında ekonomik büyümenin büyük bir darbe alacağından yola çıkıldığı için "Made in Germany" ürünlere yönelik talebin de hissedilir ölçüde azalacağı tahmininde bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) yapılan açıklamada da, koronavirüs salgınının gidişatına bağlı olarak küresel ticaret hacminde bu yıl yüzde 13 ile yüzde 32 arasında bir düşüş yaşanmasının beklendiği duyuruldu. Dünya ticareti, uluslararası ticaret anlaşmazlıkları ve küresel konjonktürdeki durgunluk nedeniyle 2019 yılında da iyi bir yıl geçirmemişti.

dpa / ET,BK

(c) Deutsche Welle Türkçe


Ekonomi Manşet

Haberler

Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor Ekonomi
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Ekonomi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Ekonomi
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ekonomi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Hülya Avşar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Silah Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Almanya ihracatında rekor düşüş - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 17:32:35. #1.14#
title