Almanya ihracatına 1 palet ürünle başlayan Bonabant, şimdi konteyner siparişi alıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya ihracatına 1 palet ürünle başlayan Bonabant, şimdi konteyner siparişi alıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Almanya ihracatına 1 palet ürünle başlayan Bonabant, şimdi konteyner siparişi alıyor

Mersin'de kurdukları akrilik bant üretim tesisi ile ihracat noktasında önemli adımlar atan BonaBant, daha önce bir palet ürün gönderdikleri Almanya'dan şimdi bir konteyner sipariş aldı.

Mersin'de kurdukları akrilik bant üretim tesisi ile ihracat noktasında önemli adımlar atan BonaBant, daha önce bir palet ürün gönderdikleri Almanya'dan şimdi bir konteyner sipariş aldı. Adını kısa süre içerisinde Avrupa ülkelerinde duyurmayı başaran firma, ihracat yaptığı ülke sayısını her geçen gün artırıyor.

Üretimin önemli ölçüde kısmını ihracatta değerlendirdiklerini belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Arslan, ürünlerinin Avrupa pazarında yer bulmasının kendileri için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Arslan, "Yaklaşık 3 yıl önce kurduğumuz akrilik bant üretimi tesisimizde ortaya koyduğumuz ürünler kısa süre içerisinde çeşitli dünya ülkelerinden yoğun ilgi gördü. Numune olarak gönderdiğimiz ürünlerimizin geri dönüşü konteyner bazında oldu. Bunlardan birisi de Almanya. Bir palet ürün gönderdiğimiz Almanya'ya şimdilerde 1 konteyner ürün gönderiyoruz. Tesisimizde Avrupa standartlarında ürün üretiyoruz. Bu da haliyle kaliteye önem veren ülkelerin dikkatini çekiyor" dedi.

İhracat noktasında kısa süre içerisinde daha fazla ülkeye ulaşarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Arslan, "Henüz yeni bir firma olmamıza rağmen üretim ve ihracat hacmimizi üst seviyelere ulaştırdık. Sektörde birçok yeniliğe imza attık. Yurt dışından getirdiğimiz makinalarımız ile çeşitli renklerde ve ebatlarda akrilik bant üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle özel üretim bantlarımız, yoğun talep görüyor. Biz de bu ilgiye karşılık vermek için üretim hattımızda yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Almanya ihracatına 1 palet ürünle başlayan Bonabant, şimdi konteyner siparişi alıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
1964 model minibüse 350 bin lira masraf yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

1964 model minibüse 350 bin lira masraf yaptı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Gülşen Kenan Doğulu Vildan Atasever
Spor Diego Arda Turan Okan Buruk Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya ihracatına 1 palet ürünle başlayan Bonabant, şimdi konteyner siparişi alıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:17:37. #1.12#