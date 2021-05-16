Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Yahudi karşıtlığına müsamaha göstermeyeceklerini belirtti
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Yahudi karşıtlığına müsamaha göstermeyeceklerini belirtti

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Yahudi karşıtlığına müsamaha göstermeyeceklerini belirtti
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkedeki Yahudi kurumlarına saldırı olması durumunda sert tavır alacaklarını bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkedeki Yahudi kurumlarına saldırı olması durumunda sert tavır alacaklarını bildirdi.

Seehofer, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "İsrail bayraklarının Alman topraklarında yakılmasına ve Yahudi kurumlarının saldırıya uğramasına müsamaha göstermeyeceğiz. Yahudi karşıtı nefreti yayan herkes, hukuk devletinin tüm sertliğini hissedecektir." ifadesini kullandı.

Almanya'nın teröristler için güvenli sığınak olmayacağının altını çizen Seehofer, "Güvenlik birimleri tamamen dikkatli ve insanlarımızı korumak için her şeyi yapıyor. Almanya'daki Yahudiler bir daha asla korku içinde yaşamamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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