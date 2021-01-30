Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: "Seyahat etmek düpedüz aptallık olur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: "Seyahat etmek düpedüz aptallık olur"

30.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:33
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer:

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, korona virüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğü ülkelere uygulanacak yasağı savunarak, "Mutasyon virüsün görüldüğü bölgelere gerçekten zorlayıcı bir neden olmadan seyahat etmek, açıkça söylemeliyim ki düpedüz aptallık olur" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, korona virüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğü ülkelere uygulanacak yasağı savunarak, "Mutasyon virüsün görüldüğü bölgelere gerçekten zorlayıcı bir neden olmadan seyahat etmek, açıkça söylemeliyim ki düpedüz aptallık olur" dedi.  

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramış olduğu ülkelere karşı bugünden itibaren uygulanacak giriş yasağına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Seehofer söz konusu yasağı savunarak, "Mutasyon virüsün görüldüğü bölgelere gerçekten zorlayıcı bir neden olmadan seyahat etmek, açıkça söylemeliyim ki düpedüz aptallık olur" dedi. Ulaşım yasağının sert bir önlem olduğunu, ancak halkı korumak kesinlikle gerekli olduğunu belirten Bakan Seehofer, "Uygulamaya koyduğumuz yasaklar son derece bulaşıcı, mutasyona uğramış virüslere karşı savunmayla ilgilidir. Yurt dışına gereksiz yere seyahat etmekten kaçınmak yurttaşlık görevidir" diyerek Alman halkının yurt dışına gereksiz yere seyahat etmekten kaçınmaları için çağrıda bulundu.

Yaklaşık 3 aydır uygulanan önlemleri gevşetmek gibi bir durumun olması için yeterli olumlu gelişmenin henüz olmadığını da belirten Bakan Seehofer, "Şu anda kimse Şubat ortasında işlerin nasıl devam edeceği konusunda şimdiden karar veremez. Enfeksiyonla mücadeledeki tüm deneyimlerden sonra bir şey söylenebilir. Mevcut kilitlenmeden hemen ve tamamen normal koşullara dönülemez. Aşamalar halinde mümkün olacak. Aksi takdirde 3. dalgaya tekrar girme riski vardır" ifadelerini kullandı.  (İHA)

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: "Seyahat etmek düpedüz aptallık olur" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 12:46:46. #1.15#
title