Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Kovid-19'a yakalandı
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Kovid-19'a yakalandı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Seehofer'e Kovid-19'un bulaştığını ve evinde izolasyona girdiğini belirtti.

Alter, 71 yaşındaki Seehofer'in şu anda herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığını kaydetti.

Bild gazetesinin haberine göre, Seehofer hafta sonunu evinde geçirdi ve pozitif Kovid-19 test sonucunu da bu sabah aldı.

Seehofer, 14 Nisan'da kendisine Kovid-19'a karşı ilk doz Biontech aşısı uygulandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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