Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: "Aşının tahminlerimizden bile önce hazır olabileceği hususunda...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: "Aşının tahminlerimizden bile önce hazır olabileceği hususunda...

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Aşının tahminlerimizden bile önce hazır olabileceği hususunda oldukça umutluyum" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer:
06.06.2020 21:54 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:59

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Aşının tahminlerimizden bile önce hazır olabileceği hususunda oldukça umutluyum" dedi.

Korona virüs salgını nedeni ile tüm dünyada aşı ve tedavi çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada "Aşının tahminlerimizden bile önce hazır olabileceği hususunda oldukça umutluyum" ifadelerini kullandı. Bakan Seehofer, korona virüs aşısının sene sonunu beklemeye gerek bile kalmadan, sonbaharda hazır olabileceğini aktardı. Seehofer, salgından hızlı bir şekilde kurtulmak için en önemli faktörün aşı olduğunu vurgularken, "Aşı, sene sonundan evvel bulunabilir. Hatta bunun daha da önce olabileceğine dair umutlarım var" ifadelerini kullandı. Bakan Seehofer, aşının bulunması halinde büyük bir kesimin aşı olacağından emin olduğunu dile getirirken, kanuni olarak, aşının mecbur tutulmasına ise karşı olduğunu aktardı.

Aşı araştırmasını kimler yapıyor?

İlaç firmaları korona virüse karşı aşıyı bulan ilk firma olmak için gece gündüz aralıksız çalışıyor. Dünyada şu anda aşı geliştirme çalışmalarının devam ettiği 120 proje bulunuyor. Aşı geliştirme projelerinin çoğu ise Avrupa'da devam ediyor. Almanya'nın Thübingen kentinde bulunan CureVac firmasının en büyük ortağı Dieter Hopp, yaptığı açıklamada klinik testlerin yaz başında başlayabileceğini dile getirirken, sonbaharda ise aşının piyasaya çıkabileceğini vurguladı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda CureVac ilaç firmasına 1 milyar dolar teklif etmişti.

Almanya'nın Mainz kentinde faaliyet gösteren biyoteknik firması Biontech, Amerikalı ilaç devi Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyor. Biontech, tarafından yapılan açıklamada sağlıklı insanların aşı ile korunabilmesi adına araştırmaların yoğunlaştırıldığı aktarılırken, ilk klinik verilere ise haziran sonunda ulaşılmasının beklendiği açıklandı.

Fransız Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) ilaç firmaları ise adjuvan (bir ilaç ya da tedavinin tesirini artırmak ya da hızlandırmak amacıyla madde eklenmesi) bir aşı üzerinde birlikte çalışıyor. Bu çalışmaların ancak 2021 senesinin sonunda neticeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Trump, ise geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada korona virüs aşısının 2020 senesi bitmeden piyasaya çıkabileceğini söylemişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Haber
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Haber
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Enis Berberoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız Libya Malatya Haziran
Şu an buradasınız: Almanya İçişleri Bakanı Seehofer: "Aşının tahminlerimizden bile önce hazır olabileceği hususunda... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 21:59:35. #1.14#
title