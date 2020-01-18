Almanya İçişleri Bakanı: Çinli şirket Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil
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Almanya İçişleri Bakanı: Çinli şirket Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil

Almanya'da 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik tartışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çin teknoloji devi Huawei olmadan yakın zamanda altyapının oluşturulmasının mümkün olamayacağını açıkladı

18.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:29
Almanya İçişleri Bakanı: Çinli şirket Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil

'da 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik tartışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çin teknoloji devi olmadan yakın zamanda altyapının oluşturulmasının mümkün olamayacağını açıkladı.


ABD ise, Avrupalı müttefiklerini Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda uyarıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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