Almanya İçişleri Bakanı: Çinli şirket Huawei olmadan 5G ağını kurmamız mümkün değil
Almanya'da 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik tartışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çin teknoloji devi Huawei olmadan yakın zamanda altyapının oluşturulmasının mümkün olamayacağını açıkladı
18.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:29
Almanya'da 5G ağının kurulmasına ilişkin güvenlik tartışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çin teknoloji devi Huawei olmadan yakın zamanda altyapının oluşturulmasının mümkün olamayacağını açıkladı.
ABD ise, Avrupalı müttefiklerini Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda uyarıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com