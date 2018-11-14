Almanya Hız Kesti! Gayrisafi Milli Hasıla Düştü

AVRUPA ekonomik darboğazdan geçerken, ekonomisi her yıl büyüyen Almanya son üç ayda düşüşe geçti. İstatistik Dairesi bu yılın üçüncü çeyreğiyle ilgili ekonomik rakamları açıkladı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın gayri safi milli hasılası temmuz ayından eylül sonuna kadar bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0.2 oranında düştü. Gerileme tahminlerin de üzerinde oldu. Uzmanlar yüzde 0.1 oranında bir gerileme bekliyordu. Bunun Alman ekonomisinde 2015 yılından bu yana gayri safi milli hasıladaki ilk düşüş olduğu belirtilirken uzmanlar yılın son çeyreğinde yeniden büyüme bekliyor.

OTOMOBİL SANAYİSİ ETKİLEDİ

Ekonomideki daralmaya en başta otomotiv sanayisinde yaşanan sorunlar neden oldu. Emisyon skandalı sonucu ve şehirlerin dizel otomobillere yasak kararı alması sonucu otomobil şirketleri üretimi düşürmek zorunda kaldı. Bu da ekonomideki büyümeyi etkiledi. Almanya'da hükümet 2019 yılı için de yüzde 1.8 oranında büyüme hesap ediyor. Uzmanlar ise hükümetin aksine yüzde 1.5 oranında bir büyüme yaşanacağına dikkati çekiyor.