Almanya, Hindistan ile hava trafiğine kısıtlama getiriyor
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Almanya, Hindistan ile hava trafiğine kısıtlama getiriyor

Almanya, Hindistan ile hava trafiğine kısıtlama getiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Hindistan'da korona virüs vaka sayısındaki endişe verici artış nedeniyle pazar gününden itibaren Hindistan'dan yapılan uçuşlarda yalnızca Almanların ülkeye girişine izin verileceğini duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Hindistan'da korona virüs vaka sayısındaki endişe verici artış nedeniyle pazar gününden itibaren Hindistan'dan yapılan uçuşlarda yalnızca Almanların ülkeye girişine izin verileceğini duyurdu.

Almanya, günlük vaka sayılarının 300 bini geçtiği Hindistan ile hava trafiğine kısıtlama getiriyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, "Aşılama kampanyamızı tehlikeye atmamak için Hindistan ile yolcu trafiğimizi önemli ölçüde kısıtlamamız gerekiyor. Bu nedenle pazar gecesinden itibaren Hindistan'dan yapılan uçuşlarda yalnızca Almanların ülkeye girmesine izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım ünitelerinin dolduğu ve hastanelerde oksijen sıkıntısının yaşandığı Hindistan'da sağlık sistemi çökme noktasına geldi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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