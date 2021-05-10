Almanya Hindistan'da oksijen üretim tesisi kurdu
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Almanya Hindistan'da oksijen üretim tesisi kurdu

Almanya Hindistan'da oksijen üretim tesisi kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alman ordusuna bağlı sağlık ekipleri korona salgınından dolayı zor günler geçiren Hindistan'da mobil oksijen üretim tesisi kurdu.

Alman ordusuna bağlı sağlık ekipleri korona salgınından dolayı zor günler geçiren Hindistan'da mobil oksijen üretim tesisi kurdu.

Almanya, günlük 400 bin Covid-19 vakasının kaydedildiği Hindistan'da hastaların tedavisi için en büyük ihtiyaç olan tıbbi oksijen yardımında bulundu. Alman ordusuna bağlı sağlık ekipleri tarafından ülkede mobil oksijen üretim tesisi ve bir sahra hastanesi kuruldu. Oksijen üretim tesisinde günlük 400 bin litre oksijen üretileceği ve ilerleyen süreçte üretim kapasitesinin arttırılacağı kaydedildi. Delhi kentinde kurulan oksijen üretim tesisinde üretilen oksijenin hem kurulan sahra hastanesindeki hastalara hem de oksijen ihtiyacı olan diğer hastanelere sevk ediliyor.

Dünya genelinde en yüksek günlük vaka ve ölüm oranlarının kayıtlara geçtiği Hindistan'da toplam vaka sayısı 22 milyon 662 bin 575'e, can kaybı sayısı 246 bin 146'ya yükseldi.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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