Almanya her yıl yurt dışından 400 bin nitelikli işçi hedefliyor

Almanya'nın yeni koalisyon hükümeti, emekli maaşlarının gelecekte de istikrarlı bir şekilde ödenebilmesi, demografik dengesizliği ve iş gücü eksikliğini gidermek için her yıl yurtdışından 400 bin nitelikli işçi almak istiyor.

Almanya'nın yeni koalisyon hükümeti, emekli maaşlarının gelecekte de istikrarlı bir şekilde ödenebilmesi, demografik dengesizliği ve iş gücü eksikliğini gidermek için her yıl yurtdışından 400 bin nitelikli işçi almak istiyor.

Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Alman Wirtschaftswoche dergisine verdiği röportajda, Alman ekonomisindeki nitelikli çalışan eksikliğini gidermek için federal hükümetin göçmenlik politikasını hızla gözden geçirmek istediğini söyledi.

Dürr, "Nitelikli işçi sıkıntısı o kadar ciddi hale geldi ki ekonomimizi önemli ölçüde yavaşlatıyor." dedi.

Almanya'nın yaşlanan "iş gücü sorununu" ancak modern bir göç politikasıyla kontrol altına alabileceğine işaret eden Dürr, "Yurt dışından 400 bin nitelikli işçi sayısına mümkün olan en kısa sürede ulaşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında koalisyon hükümeti, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden Almanya'da çalışmak isteyen nitelikli çalışanlar için bir puan sistemi ve ülkeyi daha çekici kılmak için ulusal asgari ücretin saatini 12 avroya yükseltmek konusunda anlaşmıştı.

Nüfus yaşlanıyor, ekonomik büyüme olumsuz etkileniyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, 83,2 milyon nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olan Almanya'nın nüfusu uzun yıllardır "düşük doğum oranları ve dengesiz göçün" ardından giderek yaşlanıyor.

Almanya'da yaşlı nüfusun artması, çalışan genç nüfusun karşılaması gereken emeklilik sistemi ile sağlık sistemi için yükün artması anlamına gelirken, yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyuyor.

Destatis projeksiyonunda, ülkede emeklilerin sayısının 2035 yılına kadar yüzde 22 artarak 20 milyona yükseleceği öngörülüyor. Almanya, nüfusun yaşlanmasıyla küçülen bir iş gücü ile karşı karşıya kalırken, Merkel hükümeti Alman iş dünyasından kamu emeklilik sisteminde reform yapmak ve göç yasasını daha esnek hale getirmek için daha fazla adım atma çağrılarını büyük ölçüde görmezden geldiği aktarılıyor.

Azalan iş gücü aynı zamanda Almanya'nın kamu emeklilik sistemini de zorluyor. Ülkede emekli olma yaşı 2031 yılına kadar kademeli olarak 65'ten 67'ye yükseltilirken, yaş sınırının 2042'ye kadar 68'e çıkarılması da tartışılıyor.

Emeklilik sistemin de daha az sayıda çalışan, daha uzun bir yaşam süren ve giderek artan bir emeklilerin maaşlarını finanse etmek zorunda kalıyor.

Yaşlanan nüfusun ekonomik büyümeye etkisi konusunda Almanya düşünce kuruluşlarından uyarılar gelmeye devam ediyor. Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 24 Eylül'deki değerlendirmesinde Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da demografik değişimin ekonomik büyümeyi yavaşlattığına dikkati çekti.

Enstitü tarafından yapılan analizde, "Almanya yaşlanıyor, iş gücü piyasasını etkiliyor ve ekonomik güce mal oluyor" değerlendirmesi yer alırken, yaşlanan nüfusun büyüme hızını 2026'da yüzde 0,9'un altına düşüreceği öngörülüyor. Analizde, "Bu, potansiyel büyümenin uzun vadeli ortalaması olan yüzde 1,4'ün 0,5 puan altında olacağı ve ülkenin büyüme potansiyelin üçte birinden fazlasını kaybedeceği anlamına geliyor." ifadeleri yer alıyor.

Ülkede istihdamın 2023'de 46 milyonun biraz altında zirve yapmasının beklendiğine yer verilen analizde, 2023'ten sonra emekli olacak insanların işe yeni başlayanlardan daha fazla olması bekleniyor. Daha fazla göç ve iş gücü piyasasına daha yüksek katılım oranının demografik değişimin etkisini azalttığı fakat durduramadığı vurgulanan analizde, "2026'dan itibaren Almanya, her yıl tahmini olarak 130 bin çalışma çağındaki kişiyi kaybedecek." değerlendirmesi dikkati çekiyor.

Uzmanlar, yurt dışından daha fazla göç, ebeveynlerin iş piyasasına katılımını artırmak için daha iyi çocuk bakım hizmetleri ve yaşlıları mümkün olduğunca uzun süre çalışır durumda tutmak için daha esnek çalışma süresi modelleri ile bu sorunun hafifletilebileceğini belirtiyor.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de iş gücü piyasasına giren gençlerden daha fazla yaşlı işçi emekli olduğundan, 2022'de iş gücünün 300 bin fazla kişi daralacağını tahmin ediyor.

Almanya'da toplam istihdam, 2021'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle 2020'ye göre sadece 7 bin artarak 44,9 milyon kişiye yükselmişti.