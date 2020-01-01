Almanya: Hayvanat bahçesindeki yangında en az 30 hayvan can verdi
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Almanya: Hayvanat bahçesindeki yangında en az 30 hayvan can verdi

Yeni yıla çok kötü bir giriş yapan Hollanda sınırındaki Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki yangında aralarında şempanze, maymun, yarasa ve çeşitli kuş türlerinden 30'dan fazla hayvan öldü. Polis, alevlerin nedeninin kutlamalar için gökyüzüne bırakılan Çin fenerleri olduğunu belirtti

01.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:52
Almanya: Hayvanat bahçesindeki yangında en az 30 hayvan can verdi

'da bir hayvanat bahçesinde 31 Aralık gecesi çıkan yangında yarım saat içinde en az 30 hayvan telef oldu.


Yeni yıla çok kötü bir giriş yapan sınırındaki Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki yangında aralarında şempanze, maymun, yarasa ve çeşitli kuş türlerinden 30'dan fazla hayvan öldü. Polis, alevlerin nedeninin kutlamalar için gökyüzüne bırakılan Çin fenerleri olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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