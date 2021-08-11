Almanya, güvenlik sorunu sebebiyle Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldı
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Almanya, güvenlik sorunu sebebiyle Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldı

Almanya, güvenlik sorunu sebebiyle Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın haklarında sınır dışı kararı verilen Afganları ülkelerine geri gönderme işlemlerini güvenlik nedeniyle bir süreliğine askıya aldığı bildirildi.

Almanya'nın haklarında sınır dışı kararı verilen Afganları ülkelerine geri gönderme işlemlerini güvenlik nedeniyle bir süreliğine askıya aldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Afganistan'ın güvenlik durumundaki mevcut gelişmeler nedeniyle şu an için sınır dışı uygulamasını askıya aldı." ifadesini kullandı.

Almanya bir süredir iltica müracaatları reddedilen Afgan sığınmacıları ülkelerine sınır dışı ediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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