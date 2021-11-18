Almanya günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla rekor kırdı - Haberler
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Almanya günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla rekor kırdı

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Almanya günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla rekor kırdı

Almanya'da koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ederken, açıklanan günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla yeni bir rekora imza atıldı.

Almanya'da koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ederken, açıklanan günlük 65 bin 371 vaka sayısıyla yeni bir rekora imza atıldı.

Almanya koronavirüs ile mücadele etmeye devam ediyor. Etkisini günden güne artıran salgın, Almanya'da yeni rekorları da beraberinde getirdi. Robert Koch Enstitüsünün (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 65 bin 371 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 5 milyon 195 bin 321'e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da toplam can kaybı sayısı ise 98 bin 538'e yükseldi. Ülke genelindeki aktif vaka sayısı 41 bin 900 olarak açıklanırken, 1 hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 280 bin 161 olarak belirlendi.

Yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının 3 bin 296 olduğu ve hastaların bin 672'sinin solunum sistemine bağlı olduğu açıklanırken, ülkedeki haftalık insidans sayısı 336,9 olarak bildirildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyonluk nüfusa sahip Almanya'da halkın yüzde 67,6'sı iki doz aşı oldu.

(İHA)

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